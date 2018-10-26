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Спорт | «Дизель» сразится с ангарским «Ермаком» на родной площадке

26.10.2018|17:03
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«Дизель» потерпел сокрушительное поражение в Тольятти. Несмотря на то, что подопечные Алексея Ваулина активно начали матч с «Ладой», счет открыли хозяева площадки. Через 18 секунд в ворота Глеба Носова влетела еще одна шайба.

Во втором периоде изменить ситуацию пензенцам так и не удалось, а вот тольяттинцы завершили 20-минутку еще одним точным броском.

Разгром «Дизеля» продолжился и в третьем периоде. Несмотря на все попытки отыграться, пензенские хоккеисты так и не смогли открыть счет, в то время как «Лада» еще дважды порадовала своих болельщиков.

Тольяттинцы одержали уверенную победу со счетом 5:0. Следующий матч желто-синие проведут в Пензе. 31 октября «Дизель» примет ХК «Ермак» из Ангарска.

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Гость|26.10.2018 19:04|

Делаем ставки с каким счётом продуют?

Гость|26.10.2018 19:27|

Гость писал(a):

Делаем ставки с каким счётом продуют?
Дизель победит, Ермак еле ползает

Гость|26.10.2018 19:33|

Криворукие лузеры из сборища будут продувать, а бухие голопузые фанаты будут орать им с трибун.

вот что будет на Дизель-арене.

Очередное просаживание денег на потеху кучке идиотов

Гость|26.10.2018 20:04|

Что вы никак не поймёте все матчи договорные

Имя: Гость
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