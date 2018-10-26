26.10.2018 | 17:03

«Дизель» потерпел сокрушительное поражение в Тольятти. Несмотря на то, что подопечные Алексея Ваулина активно начали матч с «Ладой», счет открыли хозяева площадки. Через 18 секунд в ворота Глеба Носова влетела еще одна шайба.

Во втором периоде изменить ситуацию пензенцам так и не удалось, а вот тольяттинцы завершили 20-минутку еще одним точным броском.

Разгром «Дизеля» продолжился и в третьем периоде. Несмотря на все попытки отыграться, пензенские хоккеисты так и не смогли открыть счет, в то время как «Лада» еще дважды порадовала своих болельщиков.

Тольяттинцы одержали уверенную победу со счетом 5:0. Следующий матч желто-синие проведут в Пензе. 31 октября «Дизель» примет ХК «Ермак» из Ангарска.