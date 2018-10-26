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Спорт | Пензенская «Юность» обыграла «Надежду-2» в повторном матче

26.10.2018|16:04
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В повторной игре серии «Юности» против оренбургской «Надежды-2» преимущество было на стороне пензенской команды.

Уралочки после разгромного поражения в стартовом матче чемпионата баскетбольной Суперлиги сделали необходимые выводы и не позволили красно-белым сразу оторваться в счете. Но пензячки планомерно наращивали отрыв. К большому перерыву он составлял 6 пунктов, после третьей четверти «Юность» вела с разницей в 9 очков.

Несмотря на все усилия, сократить отставание оренбурженкам так и не удалось. Более того, на последних минутах «Юность» провела еще несколько результативных атак и победила - 75:62.

«Все были настроены на серьезную борьбу, все-таки в прошлом году - серебряный призер, как-никак, и поэтому только боевой настрой нам помог», - рассказала центровая БК «Юность» Ирина Литвиненко.

Следующие поединки «Юность» также проведет на родной площадке. В начале ноября в Пензу приедет курская «Инвента-Фарм».

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Гость|26.10.2018 18:45|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|26.10.2018 19:26|

А это дети и есть

Имя: Гость
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