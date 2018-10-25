25.10.2018 | 17:37

Пензенская женская команда «Страйк» во второй раз стала чемпионом мира по фитнес-аэробике. Соревнования проходили в Голландии. «Конек» девушек - выступление с платформами, или степ-аэробика.

У команды «Страйк» настолько высокий авторитет на международной арене, что круг соперников пензенских спортменок, как правило, ограничен.

«С нами соревнуются девочки из России и из Чехии. В основном мы всегда боремся между собой», - отметила чемпионка мира по фитнес-аэробике Алина Фирстова.

Не с самого начала турнира у пензячек все пошло гладко. В полуфинале они были лишь четвертыми - сказалось падение одной из спортменок во время выступления. Но девушки собрались с духом и силами.

«Когда мы выходили на финал, был задача остаться на пьедестале, то есть никто не знал и не думал, что мы займем первое место. Для нас это было очень неожиданно, очень волнительно. Я даже не могу передать словами, как это все происходило именно на сцене, когда мы ждали награждения», - рассказала чемпионка мира по фитнес-аэробике Кристина Тихонова.

Сейчас девушки собираются на Кубок России по фитнес-аэробике. Там спортменки должны подтвердить свой статус лучших.