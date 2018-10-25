25.10.2018 | 14:25

Пензенский баскетбольный клуб «Юность» одержал победу в первом матче чемпионата России Суперлиги второго дивизиона. На родной площадке подопечные Дмитрия Нестеровского принимали дубль «Надежды» из Оренбуржской области.

Небольшую слабину пензячки дали только в самом начале встречи. Воспользовавшись этим, гости попытались навязать свою игру. Однако, хозяйки сумели справиться с волнением и завершили первую четверть со счетом 16:13 в свою пользу.

К большому перерыву красно-белые увеличили отрыв до 18 очков.

Оставшаяся часть матча больше напоминала игру в одну корзину. Пензячки полностью контролировали мяч и довели встречу до вполне логичной победы - 77:45.

Самыми результативными в составе сурской дружины были признаны Арина Глазачева и Дарья Позднякова, а также играющий тренер Ольга Сизякова.

В руководстве «Юности» пока сдержанно говорят о шансах на успешное выступление в новом сезоне.

«Пошагово будем двигаться от игры к игре, стараться, конечно, занять место повыше перед плей-офф, который будет в этом году. Пока еще сами не знаем толком, чего от себя ожидать, потому что команда на треть обновилась. Первые игры покажут», - рассказал директор клуба Андрей Евстратов

Второй матч против оренбуржской «Надежды-2» состоялся в четверг, 25 октября, в 17:30, также на площадке баскетбольного клуба «Юность».