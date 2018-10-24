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Спорт | Пензенский «Дизель» встретится на выезде с тольяттинской «Ладой»

24.10.2018|16:10
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Хоккеисты «Дизеля» на выезде не сумели удержать преимущество и потерпели досадное поражение от самарского клуба «ЦСК ВВС». Автором единственной шайбы в ворота военных летчиков стал 17-летний нападающий желто-синих Данил Савунов. Случилось это во втором периоде матча.

Однако сил на все 60 минут подопечным Алексея Ваулина явно не хватило. В заключительном отрезке матча хозяева льда всячески старались сравнять счет на табло, и в самой концовке встречи им все же удалось огорчить пензенского голкипера Глеба Носова.

После чего игра перешла в овертайм, в котором удача опять улыбнулась соперникам. Итог - 2:1.

«Дизель» увез из Самары только одно очко и занял 23-ю строчку турнирной таблицы.

Следующий матч пензенцы вновь проведут на выезде. 25 октября они встретятся с одним из лидеров чемпионата Высшей хоккейной лиги - тольяттинской «Ладой».

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Гость|24.10.2018 18:59|

Опять лузеры продуют. Без вариантов

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