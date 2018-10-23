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Спорт | На теннисных кортах Пензы собрались 25 спортсменок страны

23.10.2018|19:35
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«Лермонтовская осень» собрала на кортах Пензы 25 спортсменок из различных городов страны. Участниками состязаний стали представительницы Москвы, Самары, Тольятти, Казани и других регионов. Эти соревнования проходят в рамках Российского теннисного тура (РТТ).

«Начисляются очки соответственно - за первое и дальнейшие места все меньше и меньше. Потом эти очки суммируются, и получается общий рейтинг спортсмена», - объяснил директор турнира Павел Онищенко.

Конкуренцию гостям составляют и пензенские теннисистки. За медали борются пять девушек, в том числе и члены сборной России сестры Дарья и Дарина Садыковы.

Встречи будут проходить до 26 октября. В пятницу станут известны имена победительниц.

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