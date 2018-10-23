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Спорт | Баскетболистки пензенской «Юности» сразятся с «Надеждой-2» из Оренбурга

23.10.2018|12:14
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В среду и четверг, 24 и 25 октября, пензенская «Юность» сыграет с «Надеждой-2» из Оренбургской области в рамках XXVIII чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги.

Матчи пройдут в спортивном центре «Юность» на улице Гагарина. Начало в 17:30.

Пензенская команда приступила к подготовке к сезону в середине августа. На помощь главному тренеру Дмитрию Нестеровскому пришла Ольга Сизякова, которая будет выступать в качестве играющего наставника.

В межсезонье коллектив покинули три человека: Елена Мельникова (перешла в БК «Ставропольчанка-СКФУ»), Александра Плясова (пополнила ряды московского ЖБК «Динамо») и Дарья Польникова (решила выступать за БК «Инвента-Фарм» (Курск). Их места в команде заняли другие игроки.

«В новом сезоне цвета БК «Юность» будут защищать три новых игрока: центровая Ирина Литвиненко, перешедшая к нам из Оренбурга, где она была одним из лидеров местной «Надежды-2», защитник-нападающая Анастасия Абрамова, которая прошлый сезон провела в составе БК «Казаночка-Академия», и защитник Дарья Позднякова из Саратова», - сообщила пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

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Гость|23.10.2018 13:46|

Хорошо хоть про баскетбол написали, а про волейбол тишина... Как играют наши волейболистки?

Гость|23.10.2018 13:47|

Какие валейболистки еще?

Гость|23.10.2018 13:49|

Гость писал(a):

Хорошо хоть про баскетбол написали, а про волейбол тишина... Как играют наши волейболистки?

Да фиг их знает. Не интересно это никому. Скучно.

Имя: Гость
Комментарий:

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