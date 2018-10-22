22.10.2018 | 18:05

В хоккейном поединке между пензенским «Дизелем» и казанским «Барсом» оба коллектива были достойны победы, но удача в итоге улыбнулась гостям.

Матч начался успешно для пензенских хоккеистов, уже в первом периоде Максим Колмыков и Давид Думбадзе забросили шайбы в ворота команды из столицы Татарстана. Но соперники не были сломлены.

Во втором отрезке игры они провели несколько опасных атак и сумели сравнять счет - 2:2. Пензенцы владели инициативой, нагнетали давление в зоне казанцев и в начале заключительного периода снова вышли вперед: цели достиг бросок Никиты Демина.

Но лидерство хозяев льда продержалось недолго, через несколько минут паритет в матче был восстановлен - 3:3. Игра перетекла в овертайм, где «Барсу» понадобилось 12 секунд, чтобы вырвать победу.

Гости победили. Пензенская команда за проигрыш в дополнительное время получила одно очко в свою турнирную копилку.