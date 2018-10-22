22.10.2018 | 09:28

В воскресенье, 21 октября, пензенский «Дизель» уступил казанскому «Барсу» в игре домашней серии в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути».

В первом периоде две атаки подопечных Алексея Ваулина завершились успехом - отличились Максим Колмыков и Давид Думбадзе. Однако затем гостям удалось сравнять счет - 2:2. В третьей 20-минутке соперники снова обменялись шайбами - 3:3.

«До сирены команды имели возможности для взятия ворот, но предпочли играть надежнее в обороне. Овертайм, не успев начаться, закончился в первой атаке казанцев, Марк Марин воспользовался ошибкой обороны. Победа «Барса» - 4:3», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

«Проблема в том, что очень много пропускаем, 3:4 за игру - это очень много. Хорошо, что много забиваем, и этого хватает. Соперник нас наказал за собственные ошибки», - прокомментировал матч главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.