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Спорт | В Пензе в навыках ориентирования состязались около 400 спортсменов

21.10.2018|11:42
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На Олимпийской аллее стартовали двухдневные областные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся памяти Виктора Горбункова. Этот тренер одним из первых в Пензе стал развивать новое направление туризма - ориентирование.

«Это очень интересно на самом деле - бегать по лесу. Хорошо развивается память», - отметила одна из юных спортсменок Вероника Савенкова.

«Еще повидать мир очень хочется, узнать, какие бывают леса», - поддержала ее другая любительница спортивного ориентирования Светлана Шелковская.

На соревнования собрались около четырехсот человек из Пензы и районов области. Возраст спортсменов от 10 до 18 лет. Первый день состязаний прошел в формате ориентирования на местности по выбору.

«Детям предоставляется карта спортивного ориентирования, где нанесены контрольные пункты в зависимости от возрастной группы. Им необходимо найти от пяти до 14 контрольных пунктов в течение полутора часов. По выбору - дети сами выстраивают стратегию, тактику», - объяснил правила состязаний директор областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Во второй день соревнований в воскресенье в Ахунах спортсменам предстояло делать отметки на карте на контрольных пунктах по классическому варианту, то есть бегать по строго указанному маршруту.

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Гость|21.10.2018 12:15|

вообще бегать по лесу -это занятие очень опасное

по тропинке еще ладно но если с препятствиями и ямками

ногу свернуть очень даже легко

причем можно ногу свернуть при беге по лесу так что никакой костоправ либо хирург за такую ногу невозьмется

Гость|21.10.2018 12:57|

В этом и суть... Либо ты бежишь по прямой,но по бурелому ,либо по тропинки,но так дальше...Строгий был тренер,но хороший!)

Имя: Гость
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