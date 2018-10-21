21.10.2018 | 11:42

На Олимпийской аллее стартовали двухдневные областные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся памяти Виктора Горбункова. Этот тренер одним из первых в Пензе стал развивать новое направление туризма - ориентирование.

«Это очень интересно на самом деле - бегать по лесу. Хорошо развивается память», - отметила одна из юных спортсменок Вероника Савенкова.

«Еще повидать мир очень хочется, узнать, какие бывают леса», - поддержала ее другая любительница спортивного ориентирования Светлана Шелковская.

На соревнования собрались около четырехсот человек из Пензы и районов области. Возраст спортсменов от 10 до 18 лет. Первый день состязаний прошел в формате ориентирования на местности по выбору.

«Детям предоставляется карта спортивного ориентирования, где нанесены контрольные пункты в зависимости от возрастной группы. Им необходимо найти от пяти до 14 контрольных пунктов в течение полутора часов. По выбору - дети сами выстраивают стратегию, тактику», - объяснил правила состязаний директор областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Во второй день соревнований в воскресенье в Ахунах спортсменам предстояло делать отметки на карте на контрольных пунктах по классическому варианту, то есть бегать по строго указанному маршруту.