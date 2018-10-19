19.10.2018 | 19:49

На базе спортивной школы № 4 города Пензы проходит первенство области по волейболу среди юношей 2002-2003 года рождения. В турнире принимают участие восемь команд.

«Представители не только города Пензы, но и нашей большой области. Это команды из города Каменки, из города Кузнецка, есть ребята из города Белинска, которые также у нас участвуют в сборных командах. Два дня мы будем играть», - сообщил главный судья соревнований Андрей Пензин.

Самое начало соревнований показало, что борьба будет упорной и заранее спрогнозировать результата матчей сложно.

«Была большая неожиданность для меня лично как для тренера, потому что команда Губернского лицея, которая у нас часто участвует в соревнованиях разных возрастов, сегодня обыграла лидеров нашей группы - команду города Пенза-1. Поэтому был очень приятно удивлен тем, что уровень волейбола у нас растет, ребята прибавляют», - добавил Андрей Пензин.

Тем временем юношеская сборная Пензенской области по волейболу (2004-2005 года рождения) готовится к поездке на первенство России, которое пройдет в Нижнем Новгороде через неделю.