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Спорт | В спортивной школе № 4 в Пензе проходит первенство по волейболу

19.10.2018|19:49
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На базе спортивной школы № 4 города Пензы проходит первенство области по волейболу среди юношей 2002-2003 года рождения. В турнире принимают участие восемь команд.

«Представители не только города Пензы, но и нашей большой области. Это команды из города Каменки, из города Кузнецка, есть ребята из города Белинска, которые также у нас участвуют в сборных командах. Два дня мы будем играть», - сообщил главный судья соревнований Андрей Пензин.

Самое начало соревнований показало, что борьба будет упорной и заранее спрогнозировать результата матчей сложно.

«Была большая неожиданность для меня лично как для тренера, потому что команда Губернского лицея, которая у нас часто участвует в соревнованиях разных возрастов, сегодня обыграла лидеров нашей группы - команду города Пенза-1. Поэтому был очень приятно удивлен тем, что уровень волейбола у нас растет, ребята прибавляют», - добавил Андрей Пензин.

Тем временем юношеская сборная Пензенской области по волейболу (2004-2005 года рождения) готовится к поездке на первенство России, которое пройдет в Нижнем Новгороде через неделю.

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Гость|19.10.2018 20:43|

Команда не из Белинская , а из бессоновке района ,а точнее с. Чемодановка

Гость|19.10.2018 20:44|

Измените статью ото обидно как всегда про нашу команду не сказали

Имя: Гость
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