Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Спорт | В бассейне «Горизонт» школьники сдали нормы ГТО по плаванию

19.10.2018|18:56
Печать

В бассейне училища олимпийского резерва «Горизонт», расположенном в Ахунах, прошли первые в новом учебном году заплывы школьников, претендующих на звание обладателя значка ГТО.

Вода теплая, 28 градусов, поэтому и грести - сплошное удовольствие. И юношам, и девушкам необходимо было преодолеть дистанцию 50 метров любым стилем.

«Мальчикам желательно проплыть из минуты, девочкам - проплыть хотя бы за минуту. Норматив, который они сегодня не смогут сдать, они могут пересдать не ранее чем через две недели, и пересдача норматива возможна не более трех раз за период в ГТО, который длится один год», - сообщил заместитель руководителя муниципального центра тестирования ВФСК ГТО г. Пензы Алексей Дорофеев.

Плавание входит в перечень дисциплин по выбору. В основном на нем останавливаются те, кто в прошлом несколько раз в неделю усиленно тренировался в бассейне.

«До этого я занималась около двух лет этим видом, и решила, что на ГТО я с этим испытанием справлюсь. В принципе, мне просто нравится сдавать ГТО, я здесь могу проверить свои способности, узнать результаты по всем нормативам и оценить свою физподготовку», - рассказала школьница Александра Бирюкова.

Кроме «Горизонта», площадками для сдачи норм ГТО в осенне-зимний период станут дворец спорта «Рубин» и Олимпийская аллея (в зависимости от вида спорта).

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2018 19:35|

Пожалуйста больше уделяйте внимания обучению детей плаванию.Очень много горя пришло в семьи с гибелью детей на воде в этом году.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 