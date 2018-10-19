19.10.2018 | 18:56

В бассейне училища олимпийского резерва «Горизонт», расположенном в Ахунах, прошли первые в новом учебном году заплывы школьников, претендующих на звание обладателя значка ГТО.

Вода теплая, 28 градусов, поэтому и грести - сплошное удовольствие. И юношам, и девушкам необходимо было преодолеть дистанцию 50 метров любым стилем.

«Мальчикам желательно проплыть из минуты, девочкам - проплыть хотя бы за минуту. Норматив, который они сегодня не смогут сдать, они могут пересдать не ранее чем через две недели, и пересдача норматива возможна не более трех раз за период в ГТО, который длится один год», - сообщил заместитель руководителя муниципального центра тестирования ВФСК ГТО г. Пензы Алексей Дорофеев.

Плавание входит в перечень дисциплин по выбору. В основном на нем останавливаются те, кто в прошлом несколько раз в неделю усиленно тренировался в бассейне.

«До этого я занималась около двух лет этим видом, и решила, что на ГТО я с этим испытанием справлюсь. В принципе, мне просто нравится сдавать ГТО, я здесь могу проверить свои способности, узнать результаты по всем нормативам и оценить свою физподготовку», - рассказала школьница Александра Бирюкова.

Кроме «Горизонта», площадками для сдачи норм ГТО в осенне-зимний период станут дворец спорта «Рубин» и Олимпийская аллея (в зависимости от вида спорта).