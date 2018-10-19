19.10.2018 | 19:10

На ковре дворца «Буртасы» выступают гимнастки, некоторые из их числа еще даже в обычную школу не ходят, зато с лентами, булавами и обручем обращаются уже мастерски.

Межрегиональные соревнования «Золотая осень» собрали более 300 участниц.

«У многих деток поставлены новые программы. Сейчас открыт сезон художественной гимнастики, он начинается с сентября, и детки приезжают на соревнования. Кто-то уже месяц как подготовился и в октябре решил принять участие в наших соревнованиях», - сообщила директор соревнований Анжелика Хачатрян.

В Пензу спортсменки приехали из Нижегородской, Ульяновской, Тамбовской областей, Уфы, Саранска и Казани. Выступают и юные пензенские «звездочки». Полине Палиной семь лет, с четырех она занимается гимнастикой.

«У меня есть программы под булавы, под обруч и под БП. БП - это без предмета», - поделилась спортсменка.

Соревнования «Золотая осень» на призы общества «Юная гвардия» - трехдневные. Домой отличившиеся грации уедут с медалями и кубками.