18.10.2018 | 16:57

Падали, но поднимались участники Кубка Пензенской области по скалолазанию. На соревнования подали заявки более 100 спортсменов в возрасте от 7 лет.

Первыми на трассу вышли самые юные атлеты. Все они новички в деле покорения высот. Максим Воскресенский занимается в секции альпинистов полтора месяца. Говоря профессиональным языком скалолазов, мальчик еще «путается в руках», совершая захват.

«Ты не можешь цепляться и падаешь», - пояснил Максим.

В программе трехдневных соревнований несколько дисциплин: боулдеринг (серия коротких трасс с использованием гимнастических матов в качестве страховки) - для начинающих спортсменов, а также лазание на трудность и на скорость - для более опытных, которые борются за награды не только региональных турниров.

«Принимаем участие во всероссийских соревнованиях, в чемпионатах, в первенствах России. Привозятся оттуда также призовые места и медали. И общекомандное место у нас выросло с того года. Прогресс есть, большой прогресс», - отметил тренер по скалолазанию Андрей Пчелинцев.

По завершении первого этапа состязаний сотрудники скалодрома приступили к монтажу новой трассы. Убрали лишние зацепы, тем самым усложнив дистанцию, которую теперь предстоит пройти спортсменам постарше.