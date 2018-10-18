Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|18 окт 2018|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+16oC
Завтра | Ясно |
  75.57  |  $  65.72
 

Спорт | На соревнования по скалолазанию в Пензе заявлено более 100 участников

18.10.2018|16:57
Печать

Падали, но поднимались участники Кубка Пензенской области по скалолазанию. На соревнования подали заявки более 100 спортсменов в возрасте от 7 лет.

Первыми на трассу вышли самые юные атлеты. Все они новички в деле покорения высот. Максим Воскресенский занимается в секции альпинистов полтора месяца. Говоря профессиональным языком скалолазов, мальчик еще «путается в руках», совершая захват.

«Ты не можешь цепляться и падаешь», - пояснил Максим.

В программе трехдневных соревнований несколько дисциплин: боулдеринг (серия коротких трасс с использованием гимнастических матов в качестве страховки) - для начинающих спортсменов, а также лазание на трудность и на скорость - для более опытных, которые борются за награды не только региональных турниров.

«Принимаем участие во всероссийских соревнованиях, в чемпионатах, в первенствах России. Привозятся оттуда также призовые места и медали. И общекомандное место у нас выросло с того года. Прогресс есть, большой прогресс», - отметил тренер по скалолазанию Андрей Пчелинцев.

По завершении первого этапа состязаний сотрудники скалодрома приступили к монтажу новой трассы. Убрали лишние зацепы, тем самым усложнив дистанцию, которую теперь предстоит пройти спортсменам постарше.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 