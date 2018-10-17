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Спорт | Пензенские каратисты завоевали около 40 медалей на турнире в Оренбурге

17.10.2018|18:10
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Около 40 медалей разного достоинства привезли пензенские спортсмены из Оренбурга с межрегионального турнира по карате WKF «Европа-Азия». 11 наград на соревнованиях завоевали воспитанники подросткового клуб «Искра».

«Я считаю, что результат закономерен. Мы даже, наверное, могли бы еще лучше выступить, потому что у нас было 10 финалов - это 10 серебра. Могло бы превратиться в золото. Хорошо выступили наши молодые спортсмены, тоже показали, что они умеют биться», - отметил тренер подросткового клуба «Искра» Виктор Гаганов.

Свое мастерство доказал и 16-летний воспитанник Пензенского училища олимпийского резерва Максим Краснов. Парень удостоился сразу двух наград высшей пробы - в командных и личных состязаниях.

В его коллекции уже больше 100 медалей областных и всероссийских турниров. Не хватает только одной - главных Игр четырехлетия.

«Наш спорт вошел в Олимпиаду, в Олимпийские игры, и моя цель - попасть на Олимпийские игры в 2024 году в Париже», - рассказал каратист.

Для этого нужно хорошо выступить на чемпионате страны, который пройдет в Оренбурге в декабре. По его итогам будет сформирована сборная России для участия в первенстве Европы.

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Гость|17.10.2018 18:56|

Молодцы

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