17.10.2018 | 18:10

Около 40 медалей разного достоинства привезли пензенские спортсмены из Оренбурга с межрегионального турнира по карате WKF «Европа-Азия». 11 наград на соревнованиях завоевали воспитанники подросткового клуб «Искра».

«Я считаю, что результат закономерен. Мы даже, наверное, могли бы еще лучше выступить, потому что у нас было 10 финалов - это 10 серебра. Могло бы превратиться в золото. Хорошо выступили наши молодые спортсмены, тоже показали, что они умеют биться», - отметил тренер подросткового клуба «Искра» Виктор Гаганов.

Свое мастерство доказал и 16-летний воспитанник Пензенского училища олимпийского резерва Максим Краснов. Парень удостоился сразу двух наград высшей пробы - в командных и личных состязаниях.

В его коллекции уже больше 100 медалей областных и всероссийских турниров. Не хватает только одной - главных Игр четырехлетия.

«Наш спорт вошел в Олимпиаду, в Олимпийские игры, и моя цель - попасть на Олимпийские игры в 2024 году в Париже», - рассказал каратист.

Для этого нужно хорошо выступить на чемпионате страны, который пройдет в Оренбурге в декабре. По его итогам будет сформирована сборная России для участия в первенстве Европы.