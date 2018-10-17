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Спорт | На Олимпийской аллее в Пензе состоялся осенний марафон

17.10.2018|15:10
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Осенний марафон на Олимпийской аллее принял атлетов из разных городов России.

Кроме пензенцев, присутствовали спортсмены из Мордовии, Самары и Москвы.

«Легкоатлетический пробег посвящен герою России Джафясу Яфарову - лейтенанту, который погиб, защищая целостность Российской Федерации в Чеченской Республике, командиру спецназа», - сообщил организатор соревнований Фярид Акжигитов.

«Бег - это тоже тяжелый вид спорта, особенно на такие дистанции, как марафон 100 километров, суточный бег. Молодежь, я думаю, это отвлекает от других дурацких вредных привычек - наркотиков, водки и табака, и, думаю, они потом спасибо говорят своим тренерам, что занялись спортом и добились каких-то результатов», - отметил марафонец Виктор Гордюшенко (г. Москва).

Около 100 человек разного возраста преодолели дистанцию в пределах 42 километров 195 метров. Полностью пробежать марафон решились единицы.

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