Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|15 окт 2018|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  76.50  |  $  65.98

Спорт | Во втором матче «Дизелист» выиграл у «Белгорода» со счетом 6:3

15.10.2018|10:39
Печать

В воскресенье, 14 октября, состоялся второй матч пензенского «Дизелиста» с «Белгородом».

Счет открыли гости: на 8-й минуте нападающий Александр Иванов точным броском поразил ворота пензенцев. Забить ответную шайбу хозяевам площадки удалось только под занавес первого периода - отличился Наиль Кантеев.

Во втором периоде «Белгороду» хватило всего 18 секунд после стартового вбрасывания, чтобы выйти вперед. Вторую шайбу в ворота Александра Самарина отправил Даниил Тихомиров. На 26-й минуте с интервалом в 30 секунд Сергей Колесников сравнял счет, а Кирилл Кокшин впервые в ответном матче вывел свою команду вперед.

К середине игры точный бросок Дениса Шалатова обеспечил желто-синим комфортное преимущество в две шайбы.

В третьем периоде, на 53-й минуте, Наиль Кантеев оформил дубль. В оставшееся время соперники обменялись голами: белгородец Илья Бачурин реализовал численное большинство, а за 10 секунд до финальной сирены пензенец Александр Дудин поставил победную точку в матче, завершившемся со счетом 6:3 в пользу «Дизелиста».

«Следующие игры «Дизелист» проведет на выезде в Ростове-на-Дону с командой «Ростов-Юниор» 20 и 21 октября», - сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|15.10.2018 11:31|

Так держать!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 