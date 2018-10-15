15.10.2018 | 10:39

В воскресенье, 14 октября, состоялся второй матч пензенского «Дизелиста» с «Белгородом».

Счет открыли гости: на 8-й минуте нападающий Александр Иванов точным броском поразил ворота пензенцев. Забить ответную шайбу хозяевам площадки удалось только под занавес первого периода - отличился Наиль Кантеев.

Во втором периоде «Белгороду» хватило всего 18 секунд после стартового вбрасывания, чтобы выйти вперед. Вторую шайбу в ворота Александра Самарина отправил Даниил Тихомиров. На 26-й минуте с интервалом в 30 секунд Сергей Колесников сравнял счет, а Кирилл Кокшин впервые в ответном матче вывел свою команду вперед.

К середине игры точный бросок Дениса Шалатова обеспечил желто-синим комфортное преимущество в две шайбы.

В третьем периоде, на 53-й минуте, Наиль Кантеев оформил дубль. В оставшееся время соперники обменялись голами: белгородец Илья Бачурин реализовал численное большинство, а за 10 секунд до финальной сирены пензенец Александр Дудин поставил победную точку в матче, завершившемся со счетом 6:3 в пользу «Дизелиста».

«Следующие игры «Дизелист» проведет на выезде в Ростове-на-Дону с командой «Ростов-Юниор» 20 и 21 октября», - сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.