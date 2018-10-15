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Спорт | Пензенская молодежка продолжает лидировать в чемпионате МНХЛ

15.10.2018|16:16
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Помотали нервы своим болельщикам. Пензенский «Дизелист» первую половину встречи против клуба «Белгород» выступал в роли догоняющего.

Гости уже на восьмой минуте стартового периода зажгли свет за воротами голкипера Александра Самарина. Однако на перерыв команды ушли все же при равном счете: шайбу соперникам забросил Наиль Кантеев. Но, как только начался второй отрезок встречи, хозяева льда допустили досадную ошибку в обороне и белгородцы вновь вышли вперед.

Такой холодный душ пошел на пользу действующим чемпионам Национальной молодежной хоккейной лиги. Желто-синие заиграли гораздо быстрее и, главное, точнее.

Как следствие в ворота соперников шайбы стали влетать одна за другой. Сначала Сергей Колесников сравнял цифры на табло - 2:2.

Затем Кирилл Кокшин впервые в матче вывел свою команду вперед. А через несколько минут точный бросок Дениса Шалатова обеспечил желто-синим комфортное преимущество в две шайбы - 4:2.

В заключительном периоде подопечные Алексея Медведева продолжили контролировать шайбу.

На 53-й минуте Наиль Кантеев оформил дубль - 5:2. А до финальной сирены соперники еще по разу сумели огорчить друг друга. Итог встречи - 6:3.

Пензенская молодежка продолжает лидировать в чемпионате МНХЛ.

Следующий матч «Дизелист» проведет на выезде. 20 октября пензенцев будет принимать аутсайдер турнира клуб «Ростов-Юниор».

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