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Спорт | «Империя» неудачно стартовала в I туре чемпионата России по регби-7

15.10.2018|09:08
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Пензенский регбийный клуб «Империя» неудачно выступил в групповом этапе I тура чемпионата России по регби-7. Соревнования стартовали в Сочи в воскресенье, 14 октября.

«В первом матче наша команда встречалась с «Красным Яром». «Империя» начала игру бодро, контролируя мяч и атакуя. Но добиться результата помешали собственные ошибки. Матч завершился сухим поражением «Империи» 0:33», - сообщили в пресс-службе «Империи».

Вторую встречу пензенцы провели с краснодарской «Кубанью-2» и тоже проиграли всухую - 0:42.

«В этой игре борьбы вообще не получилось. Краснодарская молодежь уверенно владела игровой инициативой, «Империя» же, несмотря на все усилия, не смогла противопоставить сопернику ничего», - констатировали представители пензенского клуба.

В заключительном матче группового этапа «Империя» одержала победу над принципиальным соперником - «Булавой» из Таганрога - 21:5.

В итоге «Империя» стала третьей в группе, ей предстоит побороться за 9-12-е места. В полуфинале соперником пензенской команды станет сборная республики Крым.

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Гость|15.10.2018 10:18|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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