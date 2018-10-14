14.10.2018 | 16:01

В Каменском районе состоялся большой спортивный праздник. В Завиваловке прошли соревнования по конному спорту «Кубок губернатора Пензенской области». На состязания прибыли гости из Тамбова, Мордовии, Волгограда, Воронежа, Саратова.

«Мы провели здесь грейдирование, подготовили круг, подготовили коней, обзвонили гастролеров», - рассказал глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Местные жители, пришедшие посмотреть на забеги, вспоминали, как когда-то здесь проходили подобные соревнования. По их словам, было много народу, царило веселье. Приезжали и московские артисты, в том числе Кобзон, Зыкина, Толкунова.

На этот раз лучшей в забеге на Кубок губернатора стала орловская кобыла Устойчивая.

«Отличная! Немножко кончиком подсела - ну ничего. Она уже устала, конец сезона. Она заняла два раза первые места, два раза второю была и один раз четвертой», - пояснил победитель Кубка губернатора по конному спорту Владимир Гришунин.

А вот с Золушкой, которой управлял Алексей Власов, несмотря на ее чемпионский потенциал, чудесного превращения в фавориткку не получилось из-за стечения ряда обстоятельств.

«Она нервная очень. В начале заезда вся перенервничала, перегорела, поздно пошла. Чуть пораньше - был бы другой результат совсем», - отметил призер Кубка губернатора по конному спорту.

Соревнования по конному спорту были посвящены 90-летию Каменского района и 188-й годовщине создания местного завода по разведению племенных рысаков.