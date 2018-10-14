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Спорт | «Лагуна-УОР» обыграла команду «Орел-ГУ» с разницей в 6 мячей

14.10.2018|11:23
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После не самой убедительной победы над командой «Орел-ГУ» в первом матче с минимальным счетом 1:0 в повторной встрече мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» показал соперницам, кто в доме хозяин, обыграв их с разницей в шесть мячей.

Уже на второй минуте игры Мария Самойлова заставила капитулировать голкипера из Орла. Не прошло и минуты, как Мария Крупина удвоила преимущество. Тайм-аут, который поспешил взять главный тренер соперниц, чтобы взбодрить свою команду, не помог. Самойлова еще дважды отправила мяч в сетку, тем самым оформив хет-трик. До перерыва «Лагуне» удалось отличиться еще раз, и при счете 5:0 команды ушли в раздевалки. Во втором тайме матч перестал напоминать игру в одни ворота. Забивали и хозяйки, и гостьи.

Но догнать «Лагуну» соперницам не удалось. В итоге 8:2 - убедительная победа представительниц Сурского края, которые после первого тура вышли в лидеры чемпионата России по мини-футболу.

«Я не могу сказать, что сегодняшняя игра была какой-то легкой. Если сравнивать по счету, то, может быть, можно так подумать, но на самом деле нет. Просто сегодня нам удалось реализовать свои моменты, большинство из того, что мы создали. Сегодня мы, наверное, более поймали свою игру», - рассказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Мария Крупина.

Далее подопечные Михаила Крюкова отправятся в Санкт-Петербург, где 19 и 20 октября сразятся с местной «Авророй».

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Гость|14.10.2018 11:39|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Гость|14.10.2018 12:02|

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