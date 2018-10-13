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Спорт | Пензенский «Дизелист» одержал победу над командой из Белгорода

13.10.2018|16:59
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Трудную победу одержал «Дизелист» на своей площадке над командой из Белгорода.

Подопечные Алексея Медведева пропустили шайбу уже на 3-й минуте и были вынуждены отыгрываться. Сделать это удалось Даниилу Дмитриеву к середине первого периода. До конца начальной 20-минутки события развивались по тому же сценарию - белгородцы забрасывали, «Дизелист» пытался отыграться.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей - 3:2.

Второй период едва не стал переломным для пензенских хоккеистов. Они пропустили еще две шайбы и бросились наверстывать упущенное при счете 2:5.

К радости болельщиков, соперники начали ошибаться и допускать нарушения правил, за которыми последовали удаления. Подопечные Алексея Медведева этим воспользовались и сравняли результат к концу второго игрового отрезка - 5:5.

Завершающая часть матча выдалась не менее результативной, но здесь уже точнее оказались «дизелисты». Они еще трижды огорчили гостей, пропустив одну шайбу, и буквально вырвали победу. Окончательный счет 8:6.

Повторная встреча с командой из Белгорода состоится 14 октября.

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