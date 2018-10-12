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Спорт | «Дизель» по буллитам обыграл пермский «Молот-Прикамье»

12.10.2018|09:22
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«Дизель» вновь одержал победу на выезде. В четверг, 11 октября, пензенские хоккеисты обыграли пермский «Молот-Прикамье» - 3:2 Б.

Первый период завершился с нулевым счетом. На 37-й минуте Александр Тарасов забил в ворота хозяев первую шайбу, а на 50-й Егор Артамонов увеличил преимущество «Дизеля» - 2:0. Однако под занавес встречи «Молоту-Прикамье» удалось сравнять счет.

В овертайме победитель не определился, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались пензенцы.

«Во-первых, хочу поздравить свою команду и болельщиков с победой. Что касается «валидольной» концовки, сопернику тут нужно отдать должное: до конца работал, поджал нас к своим воротам, сравнял счет, показал в концовке очень агрессивный хоккей», - подчеркнул главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин после завершения встречи. Его слова приводит пресс-служба ХК «Молот-Прикамье».

Кроме того, Ваулин признал, что его подопечным есть над чем работать.

«Будем разбираться и делать выводы. Будем пересматривать: может, где-то «скатываемся», играем на удержание... Будем над этим моментом работать. А так я благодарен команде - показали неплохой хоккей, выполнили задание на игру», - резюмировал Ваулин.

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Гость|12.10.2018 09:30|

вот и голопузов праздник!!! только к вечеру из запоя выйдут!

Одна печаль, план-то не выполнен!

Лузеры не на предпоследнем месте, а пока только на 23 из 29.

Но все еще впереди!

Гость|12.10.2018 09:32|

Ой! Радость то какая. Местные алконавты неделю бухать будут.

Гость|12.10.2018 09:51|

Гость писал(a):

вот и голопузов праздник!!! только к вечеру из запоя выйдут!

Одна печаль, план-то не выполнен!

Гость писал(a):
Ой! Радость то какая. Местные алконавты неделю бухать будут.
А глупая моська всё лает и лает.Ведь больше она ничего не умеет,кроме как лаять.

Имя: Гость
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