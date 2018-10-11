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Спорт | В пензенском тире ДОСААФ прошел чемпионат по стрельбе

11.10.2018|17:36
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В тире ДОСААФ на улице Восточной прошел областной чемпионат по пулевой стрельбе. В нем участвовали 20 команд из Пензы, Заречного и Никольска - всего более 100 человек. Им предстояло выполнить ряд упражнений с различными видами огнестрельного оружия.

«20 выстрелов лежа из малокалиберной винтовки, 30 выстрелов лежа с применением ремня из малокалиберной винтовки, 40 выстрелов из стандартного пистолета, а также 40 выстрелов из стандартной пневматической винтовки», - сообщил главный судья соревнований Юрий Миронов.

Всех участников соревнования - обладатели спортивных разрядов. Согласно правилам техники безопасности, на подобного рода состязания допускаются только подготовленные стрелки.

Шанс удостоиться награды имела и перворазрядница Инесса Россолова.

«Самое главное - это не волноваться, потому что, когда ты волнуешься, ты сразу начинаешь думать о выстреле. И еще не нужно считать количество попаданий. Если начнешь считать количество попаданий - будут промахи определенно, и не надо стремиться к результату, главное -точность стрельбы», - рассказала она.

В итоге первое общекомандное место заняли представители ДЮСШ города Заречного.

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