11.10.2018 | 17:36

В тире ДОСААФ на улице Восточной прошел областной чемпионат по пулевой стрельбе. В нем участвовали 20 команд из Пензы, Заречного и Никольска - всего более 100 человек. Им предстояло выполнить ряд упражнений с различными видами огнестрельного оружия.

«20 выстрелов лежа из малокалиберной винтовки, 30 выстрелов лежа с применением ремня из малокалиберной винтовки, 40 выстрелов из стандартного пистолета, а также 40 выстрелов из стандартной пневматической винтовки», - сообщил главный судья соревнований Юрий Миронов.

Всех участников соревнования - обладатели спортивных разрядов. Согласно правилам техники безопасности, на подобного рода состязания допускаются только подготовленные стрелки.

Шанс удостоиться награды имела и перворазрядница Инесса Россолова.

«Самое главное - это не волноваться, потому что, когда ты волнуешься, ты сразу начинаешь думать о выстреле. И еще не нужно считать количество попаданий. Если начнешь считать количество попаданий - будут промахи определенно, и не надо стремиться к результату, главное -точность стрельбы», - рассказала она.

В итоге первое общекомандное место заняли представители ДЮСШ города Заречного.