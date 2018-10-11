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Спорт | Пензенский «Дизелист» во второй раз обыграл брянских хоккеистов - 6:3

11.10.2018|09:19
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В среду, 10 октября, пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над ХК «Брянск» в домашней серии регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«С первых минут встречи хозяева прибрали инициативу к своим рукам. Савелий Воронов трудился в поте лица, где не успевал голкипер, на выручку приходили полевые игроки. Чувство гола висело над трибунами, и на 6-й минуте Наиль Кантеев открыл счет в матче», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В конце стартового периода пензенский хоккеист Сергей Колесников еще раз огорчил вратаря соперников - 2:0.

Однако гости не собирались сдаваться без боя и во второй 20-минутке навязали сопернику борьбу. Брянцы постарались переломить ход матча, завершив три атаки попаданием шайбы в ворота сурского голкипера Александра Самарина.

«Пропустив быстрые шайбы и растеряв преимущество, подопечные Алексея Медведева добавили в движении и скорости. Результат не заставил себя долго ждать. На трибунах был один вопрос: сколько еще желто-синие смогут забить шайб в ворота брянской команды», - добавили в пресс-службе клуба.

Окончательный счет в матче - 6:3 в пользу «Дизелиста».

«К команде претензий нет. Вторая победа далась тяжелее, подвели удаления. Самое главное победили», - прокомментировал игру подопечных главный тренер «Дизелиста» Алексей Медведев.

Днем ранее пензенцы разгромили брянскую команду с результатом 7:1.

Источник — Фото hcdizel.ru
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