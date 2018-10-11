11.10.2018 | 17:51

Один из сильнейших стражей порядка на континенте живет в Мокшане, возглавляет там местный отдел Министерства внутренних дел России. На днях он стал победителем VII Европейских игр полицейских и пожарных.

Соревнования проходили в Испании. В турнире приняли участие более 11 тысяч человек из 30 стран. Сильнейших определяли в 60 видах спорта.

В состязаниях по пауэрлифтингу Павел Щеглов занял первое место с большим отрывом от соперников.

«Наша работа требует хорошей физической формы, мы обязаны пресекать преступления, задерживать правонарушителей. Поэтому особый акцент мы уделяем при подготовке личного состава, а именно знаниям приемов самообороны», - отметил победитель.

Вероятно, поэтому Павел Щеглов без труда дошел до финала турнира по дзюдо. Там в весовой категории «свыше 100 килограммов» он занял второе место, уступив лишь сопернику из Хорватии.

Главный мокшанский полицейский говорит: в его жизни куда важнее другие победы.

«Считаю, и, в принципе, это проверено, что лучший спортсмен - это хороший сотрудник. Высокая работоспособность, своеобразная харизма, настрой влияют на работу только положительно. Самое главное - это, конечно, работа. Спорт - хобби, увлечение, которому сотрудник посвящает свободное время, не более того», - добавил Павел Щеглов.