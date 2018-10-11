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Спорт | «Дизелист» продолжает борьбу за награды чемпионата НМХЛ

11.10.2018|20:16
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Пензенская молодежка продолжает радовать своих болельщиков. В повторном матче с брянским клубом «Дизелист» вновь одержал победу.

Предыдущая игра завершилась с результатом 7:1, и уже с первых минут второй встречи хозяева забрали инициативу в свои руки. На 6-й минуте Наиль Кантеев открыл счет, а в конце стартового периода Сергей Колесников еще раз огорчил вратаря гостей - 2:0.

Однако соперники не собирались сдаваться без боя и в следующем отрезке навязали пензенцам борьбу. Они провели три удачные атаки и вышли вперед.

Но, пропустив быстрые шайбы и растеряв преимущество, подопечные Алексея Медведева добавили в движении и скорости. Успех не заставил себя долго ждать - желто-синие поразили ворота брянцев еще четыре раза. Окончательный счет - 6:3 в пользу пензенцев.

«Дизелист» продолжит борьбу за награды чемпионата НМХЛ уже в ближайшие субботу и воскресенье, когда будет встречать на родной площадке команду из Белгорода.

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Гость|11.10.2018 21:05|

какие деньги??? 100 тысяч деньги????

Имя: Гость
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