11.10.2018 | 20:16

Пензенская молодежка продолжает радовать своих болельщиков. В повторном матче с брянским клубом «Дизелист» вновь одержал победу.

Предыдущая игра завершилась с результатом 7:1, и уже с первых минут второй встречи хозяева забрали инициативу в свои руки. На 6-й минуте Наиль Кантеев открыл счет, а в конце стартового периода Сергей Колесников еще раз огорчил вратаря гостей - 2:0.

Однако соперники не собирались сдаваться без боя и в следующем отрезке навязали пензенцам борьбу. Они провели три удачные атаки и вышли вперед.

Но, пропустив быстрые шайбы и растеряв преимущество, подопечные Алексея Медведева добавили в движении и скорости. Успех не заставил себя долго ждать - желто-синие поразили ворота брянцев еще четыре раза. Окончательный счет - 6:3 в пользу пензенцев.

«Дизелист» продолжит борьбу за награды чемпионата НМХЛ уже в ближайшие субботу и воскресенье, когда будет встречать на родной площадке команду из Белгорода.