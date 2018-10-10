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Спорт | В очередном матче «Дизель» сразится с пермским хоккейным клубом

10.10.2018|15:20
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«Дизель» порадовал своих болельщиков, одержав победу на выезде. В Ижевске в упорной борьбе желто-синие сумели одолеть местную «Ижсталь».

Несмотря на многочисленные атаки хозяев льда в первом периоде, шайбы забрасывали только гости. Подопечные Алексея Ваулина дважды зажгли свет за воротами «сталеваров». Отличились Александр Тарасов и Данил Макаров.

Второй отрезок встречи прошел в равной борьбе. Команды обменялись шайбами и при счете 1:3 отправились на перерыв.

Самые интересные события развернулись в заключительном периоде. Цифры на табло менялись практически каждые пять минут. Вначале хоккеисты из Ижевска сократили отставание до минимума, но дизелисты сразу же восстановили разницу в два гола - Александр Тарасов оформил дубль.

Концовка третьей 20-минутки осталась за соперниками, которые сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Однако фортуна этим вечером была на стороне желто-синих. В самом начале дополнительного периода пензенский нападающий поставил точку в этом противостоянии - 4:5.

Следующий матч сурская дружина вновь проведет на выезде. 11 октября «Дизель» сразится с пермским «Молотом-Прикамье».

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Гость|10.10.2018 18:58|

Опять продуют. Но зато займут их родное предпоследнее место в турнирной таблице.

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