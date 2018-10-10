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Спорт | Первые матчи «Лагуна-УОР» проведет с соперницами из Орла

10.10.2018|19:02
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Игроки «Лагуны-УОР» проводят тренировки в преддверии старта чемпионата России по мини-футболу. Первые матчи для девушек состоятся на домашней площадке 12 и 13 октября. Соперницы приедут из Орла.

«Настрой боевой, все готовы, все девчонки уже рвутся в бой, уже долго ждем момента, как бы начать сезон», - заявила игрок клуба Ирина Родькина.

В этом году тренировки для девушек начались на несколько недель раньше, чем обычно. Плюс к этому впервые за долгие годы команда побывала на сборах на Черноморском побережье.

«Это определенный стимул, чтобы с новыми силами - в новый сезон, и к тому же мы там работали», - добавила спортсменка.

Еще одно преимущество сурской команды - ее тренер. В расположение «Лагуны» вернулся Михаил Крюков. Именно под его руководством пензячки четырежды становились чемпионками России: в 2011 году, 2012-м, 2013-м и 2015-м, потом Михаил Борисович ушел в мужской футбол. И вот теперь он вновь с девушками.

«Перед собой я определенно задачи поставил, передо мной тоже их поставили. Естественно, это первое место и завоевание кубка России, к этому будем стремиться. Ну и хочется, чтобы зрители на трибуны приходили, поддерживали девчонок. Девчонки, я думаю, в ответ будут радовать результативной игрой», - сообщил Михаил Крюков.

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