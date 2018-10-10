10.10.2018 | 18:26

Пензенская хоккейная молодежка по-прежнему не проигрывает на родной площадке. Очередная победа над клубом «Брянск» получилась красивой и убедительной.

Гости только в стартовом периоде сумели организовать достойное сопротивление, завершив отрезок игры вничью - 1:1.

Но после перерыва преимущество желто-синих стало подавляющим. Игорь Мужиков и Антон Шкураев своими точными бросками заставили тренера брянцев произвести замену вратаря.

Сопернику это не помогло. В заключительной 20-минутке Александр Агапов, Денис Шалатов, Наиль Кантеев и Александр Дудин еще четырежды вскрыли оборону гостей. Кроме того, «дизелисты» были сильнее не только в ледовой битве, но и в боксерских поединках.

Победа со счетом 7:1 помогла нашей команде удержаться на лидирующих позициях в Национальной молодежной хоккейной лиге. В повторном матче пензенцы постараются продлить выигрышную серию.