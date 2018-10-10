10.10.2018 | 09:57

«Дизель» начал вторую выездную серию чемпионата ВХЛ победой. Во вторник, 9 октября, пензенские хоккеисты в овертайме обыграли ижевскую «Ижсталь» - 5:4.

«О том, что поединки между «Ижсталью» и «Дизелем» всегда проходят в упорном противостоянии, уже говорено-переговорено множество раз. Не стал исключением и нынешний матч. Правда, если раньше превалировала вязкая оборона, то сегодня команды продемонстрировали открытый задорный хоккей», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В составе пензенской команды отличились Александр Тарасов и Данил Макаров (оба оформили дубли), а также Артем Лесников. Ворота «Дизеля» защищал 18-летний Глеб Носов - он занял место Владислава Фокина, выставленного на драфт отказов.

На итоговой пресс-конференции у главного тренера пензенской команды Алексея Ваулина спросили, смело ли он доверяет таким молодым ребятам, как Носов.

«Глеб Носов на данный момент считается вратарем номер один. Мальчишка не теряется. Нужно поддержать его. Да, доверяем смело», - ответил Ваулин.

Кроме того, он поздравил пензенскую команду и ее болельщиков с победой.

«Она очень важна для нас - как раз в первой игре на выезде. Очень хорошо, что мы забили пять голов, сыграли хорошо в атаке», - подчеркнул наставник «Дизеля».

В четверг, 11 октября, пензенцы сыграют с пермским «Молотом-Прикамьем».