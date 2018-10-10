Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  76.07  |  $  66.18

Спорт | Пензенский «Дизелист» удерживает лидерство в молодежной лиге

10.10.2018|18:26
Печать

Пензенская хоккейная молодежка по-прежнему не проигрывает на родной площадке. Очередная победа над клубом «Брянск» получилась красивой и убедительной.

Гости только в стартовом периоде сумели организовать достойное сопротивление, завершив отрезок игры вничью - 1:1.

Но после перерыва преимущество желто-синих стало подавляющим. Игорь Мужиков и Антон Шкураев своими точными бросками заставили тренера брянцев произвести замену вратаря.

Сопернику это не помогло. В заключительной 20-минутке Александр Агапов, Денис Шалатов, Наиль Кантеев и Александр Дудин еще четырежды вскрыли оборону гостей. Кроме того, «дизелисты» были сильнее не только в ледовой битве, но и в боксерских поединках.

Победа со счетом 7:1 помогла нашей команде удержаться на лидирующих позициях в Национальной молодежной хоккейной лиге. В повторном матче пензенцы постараются продлить выигрышную серию.

0
0
0
0
 
Гость|10.10.2018 18:51|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 