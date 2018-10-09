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Спорт | МВД Удмуртии призвало к порядку болельщиков «Дизеля» и «Ижстали»

09.10.2018|10:33
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В преддверии матча между пензенским «Дизелем» и ижевской «Ижсталью», который состоится вечером во вторник, 9 октября, Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике направило хоккейным болельщикам обращение. Его текст опубликован на официальном сайте ведомства.

Фанатов попросили соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений.

«Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера, в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков. Не допускайте порчи имущества ледового дворца, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива. Уважайте себя и окружающих вас граждан!» - призвали любителей хоккея полицейские.

Нарушителям общественного порядка пригрозили мерами административного воздействия - штрафами в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательными работами до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Встречей с «Ижсталью» начинается вторая выездная серия «Дизеля» в рамках чемпионата ВХЛ. Затем команда под руководством Алексея Ваулина проследует в Пермь, Нефтекамск и Альметьевск. Завершится турне 15 октября.

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Гость|09.10.2018 11:13|

удмурты хоккей с театром перепутали.

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