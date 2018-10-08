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Спорт | В Пензе прошла открытая тренировка поклонников брейк-данса

08.10.2018|16:57
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У юных поклонников брейк-данса прошла открытая тренировка. Всем желающим, в первую очередь своим родителям, они показали лучшие номера.

«Очень часто бывает, что очень талантливые дети и родители не совсем воспринимают это как что-то серьезное. Но на самом деле с 2018 года брейкинг - это олимпийский вид спорта», - сообщил президент региональной федерации брейк-данса Артем Бачинин.

В Пензе брейк-дансом занимаются в основном школьники. В клубе полсотни человек постигают хитрости заморского танца.

«Брейкинг относится к такой культуре, как хип-хоп. А хип-хоп-культура учит людей правильным поступкам, я считаю. То есть это такая вера в хорошее, вера в людей. Как танец он развивает чувство ритма, вкус к музыке», - поделился тренер по брейк-дансу Максим Дудкин.

В конце ноября в Пензу приедут почитатели брейк-данса со всей страны. В городе пройдет всероссийский чемпионат.

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