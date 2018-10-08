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Спорт | В Ахунском лесу в Пензе прошло первенство города по туризму

08.10.2018|17:36
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Костер и песни под гитару - в такой романтической обстановке проходили соревнования. В Ахунском лесу собрались более трехсот участников первенства Пензы по спортивному туризму.

Состязания проводятся с 1982 года и посвящены памяти одного из лучших инструкторов, мастера спорта СССР Юрия Щеголихина.

Елизавета Полякова представляет клуб «Путь». Девушка увлеклась туризмом шесть лет назад. За это время она успела обзавестись массой друзей и определилась с будущей профессией.

«Я собираюсь связать свою жизнь либо с военной деятельностью, либо поступить на МЧС. Мои родители меня поддерживают в этом плане. Они считают, что раз мне это нравится, то я должна этим заниматься», - поделилась Елизавета.

На дистанцию вышли как опытные туристы, так и новички, для которых проложили трассу полегче. Профессионалов же ждали испытания посерьезнее. Спуск по перилам, навесная переправа, переход по бревну - все нужно было делать не только правильно, но и быстро. От результата одного человека зависела судьба всего коллектива.

«Изначально соревнования проводились как командные, потом они перешли в формат личных соревнований. В этом году мы вернулись опять к старому формату. Дети побегут по командам: четыре человека в команде, не менее одной девочки. Посмотрим. Победит сильнейший», - отметила методист Детского (юношеского) центра «Спутник» Светлана Андреева.

Городское первенство по спортивному туризму на пешеходной дистанции - из числа последних состязаний на свежем воздухе в этом году. Зимой ребята продолжат соревноваться в закрытых помещениях.

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