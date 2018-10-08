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Спорт | «Империя» завершит сезон выступлением на чемпионате России по регби-7

08.10.2018|11:28
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Пензенский регбийный клуб «Империя» завершит сезон 2018 года выступлением на чемпионате России по регби-7. Он пройдет в два тура, которые состоятся в Краснодарском крае.

Первый этап соревнований 14 и 15 октября будет принимать город Сочи. Планируется, что в нем примут участие 12 команд.

«На групповом этапе первого тура наша команда «посеяна» в группу С. Соперниками «Империи» по группе станут «Кубань-2» (Краснодар), «Красный Яр» (Красноярск) и «Булава» (Таганрог). Все прекрасно знакомы, со всеми уже не раз встречались на «семерочных» турнирах, так что подготовка команды к чемпионату России по регби-7 идет полным ходом», - заверили в пресс-службе регбийного клуба.

Второй тур состязаний пройдет 19 и 20 октября в Краснодаре. Там и определится чемпион России 2018 года.

В 2017-м чемпионат России по регби-7 проходил в три тура. «Империя» выступила лишь в двух, а от участия в заключительном была вынуждена отказаться из-за недостаточного финансирования клуба. Оно не позволяло команде выехать в Краснодар. В 2018-м стало известно, что пензенский регбийный клуб получит поддержку ОАО «РЖД».

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Гость|08.10.2018 12:18|

Да уж скорей бы она завершила, стакими результатами как в этом году Империя давно не заканчивала сезон!

Имя: Гость
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