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Спорт | В Каменском районе пройдут конные соревнования в честь юбилея ипподрома

07.10.2018|14:46
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Кобыла Устойчивая к старту готова. Орловская рысистая трехлетка примет участие в бегах по случаю 180-летия Завиваловского ипподрома. Соревнования, а в их числе еще скачки и конная карусель, состоятся 13 октября. Ожидается приезд лучших представителей различных пород из Саратова, Самары, Воронежа, Волгограда.

«Будут участвовать лошади орловской рысистой породы и призовых пород. Призовые породы - это русская рысистая, американская рысистая и французские рысаки. Также скачки на лошадях полукровных пород и чистокровных пород», - перечислила зоотехник Светлана Щербакова.

Соревнования, по мнению организаторов, должны стать не только спортивным, но и культурным событием.

«На праздник приедут все творческие коллективы Каменского района, будет концерт. Приедут гости из других районов», - сообщил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Скачки и бега начнутся на территории Завиваловского конного завода 13 октября в 11:00.

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