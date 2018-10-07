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Спорт | Баскетбольный турнир посвятили столетию со дня рождения Зиновия Швама

07.10.2018|15:22
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На открытом областном турнире по баскетболу собрались пять команд: из Пензы, Саратова, Сызрани, Самары, Нижнего Новгорода. Состязания посвящены столетию со дня рождения заслуженного тренера СССР Зиновия Швама, который немало сделал для развития этого вида спорта в стране в целом и в регионе в частности.

«Он приехал из Канады к нам сюда в Россию и какие-то свои определенные новшества привез. Естественно, было интересно и даже поучительно - мне вот самому. Помню, что очень многие вещи я взял от него и применял. Действительно это было прекрасно, команда была хорошая. Всегда у нас женская команда была «Спартак» (Пенза)», - рассказал главный судья соревнований Сергей Столов.

В турнире принимают участие юноши 2004 года рождения.

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