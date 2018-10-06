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Спорт | Команда «Зенит-2005» стала чемпионом области по футболу

06.10.2018|15:12
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В матче решалась судьба золотых медалей областного первенства по футболу. Лучшие результаты по итогам сезона показали две команды юных зенитовцев 2005 года рождения.

С первых минут встречи ребята старались создавать острые моменты и заставляли волноваться болельщиков.

«Будем болеть, вот наша команда, все собрались. Морально настраиваемся перед игрой, после игры подсказываем, что надо, помогаем. Ребята сами все лучше нас знают», - рассказал отец футболиста Рафаэль Абилов.

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако забить мяч в ворота ребятам не удалось. Тренеры дали установку выкладываться по максимуму.

«Показать то, чему мы научились за прошедшее время. Экономить силы уже бесполезно», - сообщил тренер команды «Зенит-2005» Виктор Юдин.

Во второй половине матча счет не был открыт. Встреча завершилась с результатом 0:0. Таким образом, по показателям чемпионами области стали подопечные Виктора Юдина.

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