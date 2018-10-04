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Спорт | «Дизель» сыграет на выезде в Ижевске с местным клубом

04.10.2018|18:30
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«Дизель» не сумел порадовать болельщиков в концовке домашней серии. После сенсационной победы над одним из лидеров чемпионата ВХЛ - чеховской «Звездой» - хоккеисты вышли на встречу с воскресенским «Химиком» в приподнятом настроении и уже на 30-й секунде забросили первую шайбу.

Но на 13-й минуте гости восстановили равенство, затем команды обменялись голами и на перерыв уходили при счете 2:2.

Во втором отрезке «игра в догонялки» продолжилась. Сначала пензенским ребятам удалось реализовать большинство, однако совсем скоро воскресенцы опять смогли поразить их ворота.

В третьем периоде уже «Химик» вырвался вперед, правда, за шесть минут до конца матча пензенцы догнали соперников, но под занавес встречи, оставшись в меньшинстве, пропустили еще раз.

В итоге - 4:5 не в пользу «Дизеля». Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут на выезде. 9 октября в Ижевске они будут противостоять местной «Ижстали».

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Гость|04.10.2018 18:55|

Рыба гниёт с головы. Гоните к чёрту главного тренера. Позор!

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