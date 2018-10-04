04.10.2018 | 16:24

Матчевая встреча по ММА между представителями Саранска и Пензы закончились со счетом 4:2 в пользу хозяев турнира.

Хороший результат, если учесть, что в столицу Мордовии отправились не самые сильные сурские бойцы.

Василий Пугачев участвовал в поединке в весовой категории «65,8 килограммов». Наш спортсмен бился с Иваном Данилиным, с которым он уже встречался на окружных соревнованиях по смешанным боевым единоборствам. Тогда победа досталась атлету из соседней республики, в этот раз Василий сумел взял реванш.

«Слабые стороны я уже знал, поэтому акцент сделал на борьбу и в борьбе работал, контролировал», - рассказал он.

Другому пензенскому спортсмену, Денису Андриянову, противостоял призер по боевому самбо Мордовии Верди Адилов.

«Я его вообще не знал, победил техническим нокаутом на третьей минуте. Делал то, что обычно делаю: прошел в ноги и забил в партере», - отметил спортсмен.

Турнир в Саранске стал одним из этапов подготовки спортсменов к региональным состязаниям. 13 октября во дворце единоборств «Воейков» пройдет первенство и Кубок области по ММА.

«Я думаю, будут очень зрелищные бои, так как зачастую любители показывают более яркие бои, чем профессионалы. Для профессионалов это уже работа, они пытаются где-то поберечь свое здоровье, а любители выкладываются на полную катушку», - подчеркнул президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Помимо пензенских бойцов, на ринг выйдут представители Саратова, Ульяновска и Мордовии.