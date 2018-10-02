02.10.2018 | 08:39

Хоккейный клуб «Дизель» продолжил домашнюю серию победой. В понедельник, 1 октября, пензенские спортсмены обыграли чеховскую «Звезду».

Первый период закончился с нулевым счетом, а в начале второго хозяевам льда удалось вырваться вперед. Сначала отличился Владислав Барулин, затем Егор Артамонов, а к перерыву Данил Макаров упрочил преимущество «Дизеля» - 3:0.

В третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу. За две минуты до конца встречи они сменили вратаря на шестого полевого игрока.

«Этим шансом хозяева воспользовались сполна. Максим Зюзякин убежал к воротам и бросил, но шайба попала в штангу, где оказался Давид Думбадзе, поразивший ворота - 4:1», - отметили в пресс-службе пензенского ХК.

После завершения встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин поблагодарил подопечных за настрой и самоотверженность.

«Команда выполнила весь план на игру. Во втором периоде забросили хорошие голы, и они не были случайными. Предупреждали ребят, что соперник будет очень злым перед заключительным отрезком. В начале третьего периода прижались к воротам, но командный дух позволил выстоять и довести матч до победы. Спасибо большое ребятам! Спасибо большое болельщикам, которые гонят нас вперед и верят в нас», - сказал Ваулин.