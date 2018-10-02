02.10.2018 | 18:50

На соревнованиях в Китае пензенцы - мастера кунг-фу завоевали 10 медалей разного достоинства. Международный турнир по этому виду боевых искусств прошел в конце сентября в городе Цанчжоу. В состав сборной России вошли десять представителей Сурского края, которые изначально отправились в Поднебесную не за наградами.

«Мы хотели просто выступить, но мы готовились серьезно. Помимо основных тренировок, мы тренировались дополнительно практически каждый день, но все равно с надеждой выступить и не упасть в грязь лицом», - рассказал тренер пензенской федерации кунг-фу Максим Пивкин.

Пензенские ребята сумели устоять на ногах. Отличились не только юные атлеты, но и их наставник. Тренер пензенской федерации кунг-фу Максим Пивкин занял на турнире II место несмотря на то, что конкуренция в Китае была очень высокой. За победу боролись около 4 000 спортсменов.

«Удивила организация турнира, потому что у нас обычно проводят как: человек 400-500, и уже не пойми что, давка. А там все было так спланировано, до турнира были уже напечатаны сведения, кто когда выступает, в какое время», - добавил Максим Пивкин.

Кроме спортивных мероприятий, участников состязаний ждала и насыщенная культурная программа. Все - за счет принимающей стороны, включая питание и проживание атлетов в пятизвездочном отеле.

«Мы после соревнований поехали на два дня в Пекин гулять. Ездили по достопримечательностям. Было очень интересно», - отметил серебряный призер соревнований Степан Юдин.

Медали и ярко-красные костюмы, которые спортсмены привезли с турнира, еще долго будут напоминать пензенцам о Китае.