01.10.2018 | 16:14

В парке имени Белинского чествовали победителей и призеров открытого областного первенства Детской лиги плавания «Поволжье». За награды турнира боролись более пятисот атлетов из пятнадцати регионов страны. Лучшие из них получили медали из рук участницы Олимпийских игр и призера чемпионата Европы Виктории Андреевой и руководителя лиги Дмитрия Белякова.

«Соревновательный этап, который идет в первой половине дня, он как раз дополняется таким культурно-массовым мероприятием, подтекстом которого является воспитание детей», - отметил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Дмитрий Голышков из подмосковного Щелкова научился плавать примерно в том же возрасте, что и ходить. Первое занятие спортсмен запомнил на всю жизнь. На него надели нарукавники и столкнули в бассейн. Теперь Дима чувствует себя в воде как рыба. На турнире в Пензе он завоевал уже четыре золотые медали.

«Просто радость - и все, больше ничего. Это не успех, это старание с отдачей силы», - поделился Дмитрий Голышков.

Помимо церемонии награждения, юных спортсменов ждала дискотека под открытым небом и вкусный ужин. Завершилось мероприятие красочным фейерверком.

Следующий крупный старт Детской лиги плавания «Поволжье» традиционно пройдет в конце декабря.