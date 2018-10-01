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Спорт | В парке имени Белинского наградили призеров Детской лиги плавания «Поволжье»

01.10.2018|16:14
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В парке имени Белинского чествовали победителей и призеров открытого областного первенства Детской лиги плавания «Поволжье». За награды турнира боролись более пятисот атлетов из пятнадцати регионов страны. Лучшие из них получили медали из рук участницы Олимпийских игр и призера чемпионата Европы Виктории Андреевой и руководителя лиги Дмитрия Белякова.

«Соревновательный этап, который идет в первой половине дня, он как раз дополняется таким культурно-массовым мероприятием, подтекстом которого является воспитание детей», - отметил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Дмитрий Голышков из подмосковного Щелкова научился плавать примерно в том же возрасте, что и ходить. Первое занятие спортсмен запомнил на всю жизнь. На него надели нарукавники и столкнули в бассейн. Теперь Дима чувствует себя в воде как рыба. На турнире в Пензе он завоевал уже четыре золотые медали.

«Просто радость - и все, больше ничего. Это не успех, это старание с отдачей силы», - поделился Дмитрий Голышков.

Помимо церемонии награждения, юных спортсменов ждала дискотека под открытым небом и вкусный ужин. Завершилось мероприятие красочным фейерверком.

Следующий крупный старт Детской лиги плавания «Поволжье» традиционно пройдет в конце декабря.

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Гость|01.10.2018 19:06|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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