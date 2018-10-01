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Спорт | На областные соревнования по картингу в Зарю прибыли более 50 юных гонщиков

01.10.2018|19:32
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В выходной день с раннего утра в микрорайоне Заря раздавался шум моторов. На площадке рядом с новостройками организовали областные соревнования по картингу, посвященные столетию государственной системы дополнительного образования. В скорости прохождения трассы соревновались более пятидесяти юных гонщиков из Пензы, Заречного, Нижнего Ломова и Каменки.

«Участники все, скажем так, заинтересованы, на кураже. Хотят и победить, и показать свой район, чего они достигли. Многие готовились к этим соревнованиям в течение года», - рассказал директор областного центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков.

По словам Данила Ткаченко, любишь кататься, люби и в машине ковыряться. Руки 14-летнего спортсмена выглядят, как у профессионального автомеханика.

«Ездить ты можешь научиться, а чинить… Это нужно постоянно открывать для себя что-то новое. Сложнее, мне кажется, чинить все-таки», - пояснил Данил.

Последний раз осенние старты, в которых принимали участие спортсмены со всего региона, состоялись в 2010 году на площади Ленина. Затем гонщикам предложили искать другое место. Через восемь лет в Пензе была найдена подходящая для соревнований территория. Это пустующая автостоянка в Заре, полностью соответствующая всем требованиям проведения состязаний по картингу. По словам организаторов, они должны стать ежегодными.

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