01.10.2018 | 12:33

В воскресенье, 30 сентября, пензенский гимнаст Денис Аблязин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике (FIG World Challenge Cup) в Париже.

Пятикратный призер Олимпийских игр стал третьим в упражнении на кольцах, набрав 14,850 балла. Лучшим в этом виде оказался француз Самир Айт Саид (15,100), серебро взял украинец Игорь Радивилов (14,950).

«Кроме Айт Саида, победы в Париже одержали Оксана Чусовитина из Узбекистана (опорный прыжок, 14,250 балла), француженка Жюльетта Боссу (брусья, 14,200), канадка Элизабет Блэк (бревно, 13,900), француженка Мелани Жезус дош Сантош (вольные, 13,750), Артем Долгопят из Израиля (вольные упражнения, 14,950), японец Сейя Таура (брусья, 14,600), французы Лорис Фраска (опорный прыжок, 14,825) и Сирил Томмасоне (конь, 14,850)», - сообщили в Центре спортивной подготовки Пензенской области.

В июле Денис Аблязин, пятикратный призер Олимпийских игр, завоевал две золотые медали на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходил в Челябинске.

Он стал лучшим в упражнении на кольцах, заработав 14,466 балла, и в опорном прыжке с результатом 14,783.