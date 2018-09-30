30.09.2018 | 11:52

В пензенском дворце спорта «Рубин» прошла спартакиада муниципальных служащих.

«Важно, что у нас есть такая возможность в одном помещении всем вместе в неформальной обстановке пообщаться. Многие ведут здоровый образ жизни, отдельно занимаются спортом. А на спартакиаде можно убедиться в том, насколько они в этом последовательны», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Официальные лица соревновались в разных дисциплинах. Играли, например, в настольный теннис и мини-футбол, стреляли из пневматической винтовки.

«Отжимания, пресс... Это дартс для всех желающих, это шахматы. У нас сегодня легкая атлетика - это эстафета, это бег на 2-3 километра, в зависимости от возраста», - перечислил председатель комитета по физической культуре и спорту г. Пензы Владислав Чесноков.

Спартакиада муниципальных служащих не проводилась на протяжении последних шести лет. Возрожденные состязания поддержали сотни человек.

«Хорошее дело, когда люди занимаются спортом. И чувствуешь вот этот дух спортивных соревнований, его ничем не заменить. Дух соперничества», - подчеркнул глава города Пензы Николай Тактаров.

Победителей выявляли в командном и личном зачете.