Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 сен 2018|12:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  76.23  |  $  65.59

Спорт | В Пензе сотни муниципальных служащих посоревновались в «Рубине»

30.09.2018|11:52
Печать

В пензенском дворце спорта «Рубин» прошла спартакиада муниципальных служащих.

«Важно, что у нас есть такая возможность в одном помещении всем вместе в неформальной обстановке пообщаться. Многие ведут здоровый образ жизни, отдельно занимаются спортом. А на спартакиаде можно убедиться в том, насколько они в этом последовательны», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Официальные лица соревновались в разных дисциплинах. Играли, например, в настольный теннис и мини-футбол, стреляли из пневматической винтовки.

«Отжимания, пресс... Это дартс для всех желающих, это шахматы. У нас сегодня легкая атлетика - это эстафета, это бег на 2-3 километра, в зависимости от возраста», - перечислил председатель комитета по физической культуре и спорту г. Пензы Владислав Чесноков.

Спартакиада муниципальных служащих не проводилась на протяжении последних шести лет. Возрожденные состязания поддержали сотни человек.

«Хорошее дело, когда люди занимаются спортом. И чувствуешь вот этот дух спортивных соревнований, его ничем не заменить. Дух соперничества», - подчеркнул глава города Пензы Николай Тактаров.

Победителей выявляли в командном и личном зачете.

0
0
0
0
 
Гость|30.09.2018 12:06|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nstop

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!