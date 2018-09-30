30.09.2018 | 14:24

В субботу, 29 сентября, пензенский «Зенит» обыграл в Самаре «Крылья Советов» - 2:0. «Наши футболисты взяли убедительный реванш за обидное домашнее поражение в первом круге», - заявили в пресс-службе клуба.

Первый гол пензенцы забили уже на 10-й минуте встречи - отличился Евгений Захаров, получивший мяч от Владислава Мызгина.

С помощью грамотной обороны «Зенит» не дал хозяевам поля переломить ход матча, а во втором тайме, на 70-й минуте, Александр Кузнецов закрепил успех своей команды. Итог матча - сухая победа пензенцев.

Следующую встречу «Зенит» проведет в Саранске 13 октября. Пензенцам предстоит сыграть с молодежным составом «Мордовии».