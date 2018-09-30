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Спорт | Пензенский «Зенит» всухую обыграл самарские «Крылья Советов»

30.09.2018|14:24
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В субботу, 29 сентября, пензенский «Зенит» обыграл в Самаре «Крылья Советов» - 2:0. «Наши футболисты взяли убедительный реванш за обидное домашнее поражение в первом круге», - заявили в пресс-службе клуба.

Первый гол пензенцы забили уже на 10-й минуте встречи - отличился Евгений Захаров, получивший мяч от Владислава Мызгина.

С помощью грамотной обороны «Зенит» не дал хозяевам поля переломить ход матча, а во втором тайме, на 70-й минуте, Александр Кузнецов закрепил успех своей команды. Итог матча - сухая победа пензенцев.

Следующую встречу «Зенит» проведет в Саранске 13 октября. Пензенцам предстоит сыграть с молодежным составом «Мордовии».

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