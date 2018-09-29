29.09.2018 | 19:48

На базе архитектурно-строительного колледжа прошли военно-спортивные состязания «Осень в камуфляже». В первый день соревновались школьники.

«В этом году мы решили, что будем проводить по поводу 30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан. Все мероприятия будем стараться приурочить к этому, чтобы молодежь помнила и знала о том, что была такая война», - сообщил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

В состязаниях приняли участие 14 команд из Пензы и районов области - лучшие представители военно-патриотических объединений, кадеты и юнармейцы. В программу турнира вошли и медицинская подготовка, и строевая.

Школьники метали ножи, стреляли из пневматической винтовки, соревновались в челночном беге, подтягивались на перекладине и отжимались от пола, разбирали и собирали автомат Калашникова.

На второй день «Осени в камуфляже» соревновались студенты колледжей.