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Спорт | В пензенском колледже прошли военно-спортивные состязания молодежи

29.09.2018|19:48
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На базе архитектурно-строительного колледжа прошли военно-спортивные состязания «Осень в камуфляже». В первый день соревновались школьники.

«В этом году мы решили, что будем проводить по поводу 30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан. Все мероприятия будем стараться приурочить к этому, чтобы молодежь помнила и знала о том, что была такая война», - сообщил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

В состязаниях приняли участие 14 команд из Пензы и районов области - лучшие представители военно-патриотических объединений, кадеты и юнармейцы. В программу турнира вошли и медицинская подготовка, и строевая.

Школьники метали ножи, стреляли из пневматической винтовки, соревновались в челночном беге, подтягивались на перекладине и отжимались от пола, разбирали и собирали автомат Калашникова.

На второй день «Осени в камуфляже» соревновались студенты колледжей.

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