28.09.2018 | 14:26

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» ощутили на себе силу пензенской школы. Казахстанская команда приехала в гости к «Дизелю» в качестве фаворита, но уже к пятой минуте матча пензенцы вели со счетом 2:0, причем одну из шайб забросил 17-летний Данил Савунов.

«Наша команда не готова была к сегодняшней игре, безобразно просто сыграли в обороне, вальяжно. Видно, сквозила недооценка, это было видно с первых же секунд », - отметил главный тренер ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) Мисхат Фахрутдинов.

Гости не прекращали сопротивления и заставляли «дизелистов» ошибаться в защите. В конце стартового периода положение выравнялось - 2:2.

Максим Зюзякин вновь вывел пензенцев в лидеры, но торпедовцы опять ответили результативной атакой. И все же последнее слово осталось за желто-синими. Максим Колмыков принес хозяевам победу - 4:3.

«Благодарен своей команде, что нашли в себе силы и выиграли такой тяжелейший матч. Хорошо восстановились после тяжелой поездки. Но опять же пропускаем легкие голы на индивидуальных ошибках, то есть с этим тоже нужно как-то бороться, разбираться», - подчеркнул главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Домашняя серия «Дизеля» продолжится в субботу. Пензенской команде предстоит встреча с еще одним соперником из Казахстана - карагандинским клубом «Сарыарка».