Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|19:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

Спорт | Во второй игре домашней серии «Дизель» встретится с клубом из Караганды

28.09.2018|14:26
Печать

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» ощутили на себе силу пензенской школы. Казахстанская команда приехала в гости к «Дизелю» в качестве фаворита, но уже к пятой минуте матча пензенцы вели со счетом 2:0, причем одну из шайб забросил 17-летний Данил Савунов.

«Наша команда не готова была к сегодняшней игре, безобразно просто сыграли в обороне, вальяжно. Видно, сквозила недооценка, это было видно с первых же секунд », - отметил главный тренер ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) Мисхат Фахрутдинов.

Гости не прекращали сопротивления и заставляли «дизелистов» ошибаться в защите. В конце стартового периода положение выравнялось - 2:2.

Максим Зюзякин вновь вывел пензенцев в лидеры, но торпедовцы опять ответили результативной атакой. И все же последнее слово осталось за желто-синими. Максим Колмыков принес хозяевам победу - 4:3.

«Благодарен своей команде, что нашли в себе силы и выиграли такой тяжелейший матч. Хорошо восстановились после тяжелой поездки. Но опять же пропускаем легкие голы на индивидуальных ошибках, то есть с этим тоже нужно как-то бороться, разбираться», - подчеркнул главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Домашняя серия «Дизеля» продолжится в субботу. Пензенской команде предстоит встреча с еще одним соперником из Казахстана - карагандинским клубом «Сарыарка».

0
0
0
0
 
Гость|28.09.2018 18:52|

Будет боль,Сыр. Дизель 5-0

Гость|28.09.2018 19:24|

лузеры! оставайтесь на последнем месте турнирной таблицы. Хоть какое то достижение для вас. и боль для голопузиков

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!